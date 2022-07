Siena, l’Università sceglie il nuovo Rettore: giovedì prima votazione, corrono Carmignani, Di Pietra e Dotta

Sarà giovedì 7 luglio la prima giornata di votazioni all’Università di Siena per l’elezioni del nuovo rettore per il mandato 2022-2028.

Tre i candidati alla successione di Francesco Frati: Sonia Carmignani, che potrebbe diventare la prima donna nella storia dell’Ateneo a rivestire il ruolo di rettore e che adesso è docente di diritto agrario al dipartimento di Giurisprudenza; Francesco Dotta, ordinario di Endocrinologia, direttore del dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze; e Roberto Di Pietra, ordinario di Economia aziendale e direttore del dipartimento di studi aziendali e giuridici.

Il voto potrà essere espresso da remoto con l’uso di un software di voto e scrutinio elettronico realizzato dal Consorzio interuniversitario Cineca. E sarà inoltre garantita una postazione di voto dotata di pc al palazzo del rettorato. Lo scrutinio partirà dopo la chiusura delle operazioni di voto e sarà pubbliche, con possibilità di seguirlo al Rettorato o in diretta streaming sul web di ateneo.

Le date delle eventuali seconda e terza votazione sono stabilite per il 13 luglio e il 19 luglio, sempre dalle 9 alle 17.L’elettorato attivo, con riferimento alla data di indizione delle elezioni, spetta ai docenti dell’ateneo, agli studenti eletti nei consigli di dipartimento e al personale tecnico e amministrativo in servizio a tempo indeterminato, i cui voti individuali vengono ponderati in maniera tale che il peso complessivo degli aventi diritto sia pari al 12% dei docenti.