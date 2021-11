Siena, la prossima settimana riaprono spogliatoi e palestrina del campo scuola “Renzo Corsi”

Da giovedì prossimo, 18 novembre, riaprono gli spogliatoi e la palestrina del Campo Scuola “Renzo Corsi” in viale Avignone. L’accesso, in base alle prescrizioni anti Covid-19, prevede il possesso e l’esibizione del Green Pass, e limitazioni nelle presenze in contemporanea. Per gli spogliatoi uomini massimo 7 persone, 5 per quelli delle donne e 7 per la palestrina. In questi spazi, dove è vietato lasciare indumenti, borse e oggetti personali, si dovrà mantenere la distanza di sicurezza, rispettare il divieto di assembramento, osservare le regole di igiene delle mani e utilizzare la mascherina al di fuori dell’ambito di svolgimento dell’attività sportiva. Dal 1° gennaio 2022 sarà richiesto il possesso del tesserino di accesso all’impianto.