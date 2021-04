Siena, la bilancia del turismo. Bartalini: “Prime richieste per le partenze, sugli arrivi pesa l’incertezza sul Palio”

L’incertezza sullo svolgimento dei palii pesa nella bilancia del turismo a Siena. “Tanti americani e inglesi si stanno informando, ma l’assenza delle carriere danneggia il settore. Senza Palio solamente una piccola parte di visitatori verrebbe in provincia in estate, per fare un tour tra i centri del territorio”, lo rileva Michele Bartalini, titolare dell’agenzia Il Mangia Viaggi. La situazione è differente invece per quando riguarda le partenze: “Abbiamo ancora delle difficoltà a vendere, ma stanno arrivando richieste dal territorio per andare in vacanza all’estero”, spiega Bartalini. “Vengono prenotate vacanze per le isole greche e per le Canarie e le Baleari. Abbiamo anche organizzato viaggi di gruppo per chi vuole andare in Israele, dove la campagna di vaccinazione è già avanti”, aggiunge Bartalini. Infine “c’è qualcuno che ha già prenotato il viaggio di nozze. Per i mesi di agosto e settembre”, conclude.