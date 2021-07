Siena, Italexit si mobilita contro il green pass: “Discrimina chi non si sottopone al regime sanitario”

“Uno strumento discriminatorio nei confronti di coloro i quali non intendano sottoporsi a questo imperante regime tecno-sanitario che sta sempre di più imponendo misure limitative dei più elementari diritti costituzionali”” . Con queste parole Italexit annuncia la mobilitazione contro il green pass. Giovedì la forza politica fondata da Gianluigi Paragone organizzerà un gazebo in Piazza Matteotti, dalle 17.30 alle 24 dove sarà possibile firmare una petizione nazionale contro il certificato verde. “L’imposizione del green pass è, inoltre, in contrasto con principi e norme nazionali e sovranazionali fondamentali. Italexit pertanto esprime la sua contrarietà a qualsiasi imposizione obbligatoria del covid-green pass e a qualsiasi subordinazione di diritti e di esercizio di libertà e di facoltà quotidiane al possesso del green pass. Saremo ben lieti di ricevere la cittadinanza che nell’occasione potrà dare il proprio contributo a questa legittima battaglia di civiltà firmando la nostra petizione”, fanno ancora sapere dal partito locale.