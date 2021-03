Siena, interventi di ammodernamento al segnale tv, ecco quando e dove

Proseguono i lavori di ammodernamento degli apparati della rete HFC che diffonde il segnale TV, così da migliorare gli standard qualitativi del servizio offerto ai cittadini.

Di seguito le zone interessate durante la prossima settimana.

Lunedì 29 marzo: vicolo del Contradino, via del Sole, vicolo del Vannello, vicolo della Manna, vicolo delle Scalelle, vicolo dell’Oro, via di Porta Giustizia, via di Salicotto, Banchi di sotto, via di Pantaneto, via di Follonica, via di Magalotti, piazzetta Grassi, Logge del Papa.

Martedì 30 marzo: Banchi di sotto, via di Pantaneto, via di Follonica, vicolo dei Magalotti, Piazzetta Grassi, Logge del Papa, piazza Manzoni, via dei Servi, via del Refugio, via delle Cantine, via dell’Oliviera, vicolo di S. Clemente, via Roma, via S. Girolamo, via di Val di Montone.

Mercoledì 31 marzo: Piazza Manzoni, via dei Servi, via del Refugio, via delle Cantine, via dell’Oliviera, via di Pantaneto, vicolo S. Clemente, via Roma, via S. Girolamo, via di Val di Montone, vicolo del Sasso, vicolo di Finimondo, via di Fieranuova, via di Fieravecchia, via dei Pispini, piazza S. Spirito.

Giovedì 1° aprile: vicolo del Sasso, via dell’Oliviera, vicolo di Finimondo, via di Fieranuova, viadi Fieravecchia, via dei Pispini, piazza S. Spirito, vicolo degli Orefici, via di Pantaneto, via Samoreci.

Venerdì 2 aprile: vicolo degli Orefici, via di Pantaneto, via dei Pispini, via Samoreci.