Siena, interrogazione del Pd sulla situazione all’Acquacalda e allo Stellino

Il Pd di Siena “chiede con un’interrogazione consiliare se siano previsti nel piano delle manutenzioni e dei controlli azioni ed interventi specifici per migliorare la qualità del traffico, della sosta e pedonalità, e per la cura e vigilanza dei parchi pubblici e delle parti comuni”.

Lo annuncia una nota del partito. “Il quartiere dell’Acquacalda e Stellino è la zona strategica di ingresso da nord alla Città, al confine con Monteriggioni, sede di importanti infrastrutture scolastiche, sportive, ricreative e di servizi, dove il tema della mobilità e del traffico rimane il principale punto critico, se si vuole dare attenzione autentica anche a questo importante centro abitato”, si legge.

“I temi del rumore, della qualità del traffico e della evoluzione e manutenzione dell’asse viario strategico che riguarda Acquacalda sono anche le questioni su cui richiedono attenzione i cittadini residenti in questo quartiere -prosegue il testo-. A questo proposito, si è avuto notizia di una petizione depositata a fine agosto scorso, dove si lamentavano, soprattutto nel periodo estivo, i disagi che derivano dal rumore del traffico notturno”.

“Il quartiere dell’Acquacalda e dello stellino non è ricompreso nelle 6 aree di intervento per i progetti da presentare per la nostra Città, anche al di fuori del PNRR, a cura della cabina di regia istituita dal Comune di Siena. Eppure, anche solo una maggiore considerazione, vigilanza e cura della zona sarebbe un contributo concreto alla crescita della vivibilità del quartiere – si legge ancora-. Ecco che il Gruppo del Partito Democratico interrroga il sindaco e l’Amministrazione per conoscere se siano previsti nel piano delle manutenzioni e dei controlli azioni ed interventi specifici per migliorare la qualità del traffico, della sosta e pedonalità, e per la cura e vigilanza dei parchi pubblici e delle parti comuni del quartiere dell’Acquacalda e Stellino”.