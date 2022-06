Siena incontra Matera: “Collaborazione da intensificare”

“Città e territori Unesco: Siena incontra Matera”: è stato questo il titolo del convegno che si è tenuto nella giornata di ieri, martedì 7 giugno, presso la Sala Sant’Ansano del Complesso Monumentale Santa Maria della Scala di Siena. Organizzato dall’Assessorato all’Urbanistica del Comune di Siena in collaborazione con con l’Associazione Lucani di Siena, l’evento è stato moderato dal Presidente onorario dell’Associazione Lucani di Siena Domenico Benevento.

Ai saluti del sindaco Luigi De Mossi e del Presidente del consiglio comunale Marco Falorni hanno fatto seguito gli interventi di Francesco Foschino (ricercatore del territorio), Paolo Giuliani (dirigente urbanistica del Comune di Siena), Francesco Michelotti (assessore all’urbanistica del Comune di Siena), Antonio Nicoletti (Presidente Atp Basilicata), Giovanni Oliva (direttore Fondazione Matera 2019) e Annateresa Rondinella (Coordinatrice Commissione Relazioni istituzionali Cattedre Unesco Italiane).

“Unesco, cultura, valori: sono tre parole chiave che uniscono Siena e Matera – ha detto in apertura il sindaco di Siena Luigi De Mossi – Stiamo lavorando assieme alla giunta per un rapporto ancora più stretto di collaborazione. Siena e Matera hanno già collaborato per la mostra di pittura ‘Le realtà sospese’, già allestita a Siena lo scorso novembre e a Matera ad aprile, del pittore di fama internazionale Pino Oliva. Fra i nostri obiettivi ci sono la stipula di convenzioni in ambito turistico e la promozione di nuovi eventi culturali, per un patto di collaborazione sempre più stretto, grazie anche alla collaborazione preziosa dell’Associazione Lucani di Siena, che ringrazio”.Gli interventi, dopo aver messo in evidenza le trasformazioni urbanistiche della città dei Sassi dal dopoguerra a oggi gli effetti prodotti nel territorio lucano dalla vincita della candidatura a Capitale Europea della Cultura 2019, hanno dato risalto ad inediti punti di contatto tra le città di Matera e Siena.

“Abbiamo la comune volontà – ha spiegato l’assessore al sito Unesco del Comune di Siena Francesco Michelotti – di intensificare sinergie e azioni tra le due città e le sue istituzioni in ambito culturale ed economico utilizzando anche importanti opportunità offerte dall’Unesco”.