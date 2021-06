Intervento del 118 dell’Asl Toscana sud est per un incidente tra auto alle 4.04 in viale Vittorio Veneto a Siena. Un 21enne è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Santa Maria alle Scotte. Sul posto i sanitari del 118, la Misericordia di Siena, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco