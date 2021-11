Siena, il nuovo comandante della Folgore è il colonnello Massimo Veggetti

Si è svolta alla caserma “Bandini”, sede del 186° Reggimento paracadutisti Folgore, la cerimonia di avvicendamento al comando tra il Colonnello Federico Bernacca e il Colonnello Massimo Veggetti.

Alla cerimonia, presieduta dal Comandante della Brigata Paracadutisti Folgore, Generale di Brigata Roberto Vergori, hanno preso parte tutte le autorità civili, militari e religiose della Città di Siena, oltre al Magistrato delle Contrade in loro rappresentanza.

Il Colonnello Bernacca, nel suo discorso di commiato, dopo aver ricordato i Caduti di ogni tempo, ha sottolineato il costante impegno e la professionalità degli uomini e delle donne del 186° Reggimento paracadutisti che in questi oltre due anni alle sue dipendenze, sono stati impiegati sia in territorio nazionale con l’Operazione Strade Sicure e nelle attività connesse all’emergenza sanitaria in atto, sia all’impiego fuori dal territorio nazionale con particolare riferimento all’operazione Resolute Support in Afghanistan.

Non sono mancati i ringraziamenti a tutte le Istituzioni locali e i cittadini senesi che, in questo periodo, hanno sempre dimostrato vicinanza al reggimento e alle famiglie dei suoi paracadutisti.

Il Colonnello Bernacca assumerà un nuovo incarico presso lo Stato Maggiore della Difesa a Roma. Il Colonnello Veggetti, che proviene dal Comando Divisione Vittorio Veneto di Firenze, sarà il diciassettesimo Comandante del 186° Reggimento paracadutisti Folgore dove ha già prestato servizio dal 2002 al 2007.