Siena, il ministro Franceschini conferma la riforma a sostegno dei piccoli musei

“Nella riforma abbiamo previsto che il 20% degli incassi dei musei statali più grandi, attraverso un fondo di solidarietà, vada a garantire la vita di quelli più piccoli”. Questo l’annuncio di Dario Franceschini, Ministro della Cultura, presente ad un incontro a sostegno del candidato del centrosinistra per le elezioni suppletive Enrico Letta. “Il nostro è un meccanismo di solidarietà: non abbiamo grandi musei, come il Louvre, ma piccole realtà che sono luoghi della cultura”, aggiunge. Un’affermazione che coinvolge direttamente il nostro territorio e la rete di piccoli musei gestita da FMS. Di questo ha parlato il direttore di FMS Elisa Bruttini ricordando al ministro che “nei mesi scorsi la rete dei piccoli musei si era appellata a Franceschini perché essi sono il tessuto culturale vero della nostra Italia, una sorte di museo diffuso rappresentativo del territorio- dice-. Sicuramente attraggono meno turisti, ma c’è una grande collaborazione con le autorità locali ed una serie di progetti che permettono la fruizione della cultura museale da parte da parte dei cittadini in logica inclusiva e accessibile’”. Bruttini conclude: “Quindi non si valuti solo l’impatto economico, ma anche e soprattutto quello sociale. La Regione Toscana finora ci ha sostenuto, ma per far funzionare al meglio anche la ricerca chiediamo che ci sia maggiore attenzione nei confronti della rete dei piccoli musei del territorio”.

KV

MC