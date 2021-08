Siena, il cambio di deleghe non piace a Impegno Civico: “Lieti di essere fuori da questa giostra”

“Vedendo lo sviluppo e la conclusione della vicenda rimpasto di giunta dobbiamo dire che siamo lieti di essere fuori da questa giostra“. Le parole scritte dai consiglieri comunali di Impegno Civico, lista che appoggia la giunta del sindaco Luigi De Mossi, non possono che suonare come un campanello d’allarme nella maggioranza. Poche parole che però fanno capire quanto poco sia piaciuta la decisione di cambiare le deleghe tra gli assessori. I civici tra l’altro non hanno partecipato all’incontro che si era tenuto tra il sindaco di Siena Luigi De Mossi e le forze di centro destra che lo appoggiano in consiglio, un meeting che ha portato alla definitiva redistribuzione degli assessorati. “Non abbiamo mai chiesto nè voluto posti in questo esecutivo – dicono i consiglieri comunali-. Restiamo in maggioranza, dove non ci ha messo il sindaco e nemmeno noi stessi ma gli elettori che ci hanno votato e in loro nome proveremo a portare avanti il programma che abbiamo contribuito in maniera decisiva a costruire”.