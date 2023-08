Per la concomitanza con il giorno del Palio del 16 agosto, il Comune di Siena avvisa che il prossimo mercoledì non si terrà il consueto mercato delle merci in zona Fortezza Medicea – La Lizza. Tutte le informazioni relative alle modifiche della viabilità e del traffico cittadino per i giorni relativi al Palio di Agosto sono disponibili sul portale del Comune di Siena (https://www.comune.siena.it/node/4754).