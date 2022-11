Siena-Grosseto, proseguono i lavori alla Galleria di Casal di Pari, giovedì senso unico alternato da semaforo

Lungo la Siena-Grosseto è in corso la prima fase di interventi per istallare gli strumenti di monitoraggio strutturale all’interno della galleria di Casal di Pari attualmente aperta al traffico, al fine di garantire la sicurezza della circolazione durante i lavori che si svolgeranno nel tunnel adiacente.

Lo fa sapere in un comunicato l’Anas che comunica inoltre il prossimo giovedì 1 dicembre l transito sarà temporaneamente regolato a senso unico alternato con semaforo dalle 11.30 alle 13.30. Dopo di che tornerà la circolazione a senso unico alternato regolato da semaforo in orario notturno dalle 20 alle 6 del giorno.

L’intervento, per un investimento complessivo di 35 milioni di euro, “riguarda in particolare la riqualificazione del vecchio tunnel, attualmente chiuso con transito deviato a doppio senso di marcia sulla nuova galleria recentemente realizzata nell’ambito dei lavori di raddoppio a quattro corsie-spiega Anas-. I lavori consistono nella parziale demolizione del rivestimento in calcestruzzo esistente, nella realizzazione del nuovo rivestimento interno e nell’installazione degli impianti tecnologici e di sicurezza secondo gli standard più recenti: illuminazione led, segnaletica luminosa, pannelli a messaggio variabile, colonnine Sos, impianto di rilevamento e spegnimento incendi”.

“Al termine dei lavori, che avranno una durata complessiva di 18 mesi, il transito sarà quindi regolato su quattro corsie, due per senso di marcia, in continuità con la tratta”, ricordano da Anas.