Siena-Grosseto, in Gazzetta Ufficiale il bando per i lavori al lotto 9

Nella Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei lavori di adeguamento a quattro corsie del lotto 9 della Due Mari nel tratto che va da Siena a Grosseto. Lo comunica Anas.

La zona di intervento riguarda i quasi 12 chilometri tra gli svincoli di Iesa e San Rocco a Pilli. L’importo dei lavori è di 145 milioni di euro. E’ previsto l’adeguamento a 4 corsie della SSS23 di Paganico “mediante la costruzione di una nuova carreggiata in affiancamento all’esistente per una lunghezza complessiva di circa 11,8 km. L’intervento comprende la realizzazione di complanari per il raccordo alla viabilità locale, 3 svincoli a livelli sfalsati, 4 nuovi viadotti sul fiume Merse e sul fosso Ornate, numerose altre opere minori (4 sovrappassi, 3 sottopassi, 12 opere di scavalco dei corsi d’acqua) oltre all’adeguamento della carreggiata esistente e ai servizi di monitoraggio ambientale in corso d’opera”, spiegano da Anas. I lavori hanno una durata prevista di tre anni.

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondi i criteri indicati nel bando. Le imprese interessate devono presentare le offerte entro le 12 del 27 gennaio tramite il Portale Acquisti Anas all’indirizzo https://acquisti.stradeanas.it. Per informazioni dettagliate su tutti i bandi di gara è possibile consultare il sito internet www.stradeanas.it alla sezione Fornitori>Bandi di gara.