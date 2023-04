Siena-Firenze, domani carreggiata chiusa per lavori di ammodernamento dello spartitraffico

Dalle 21 di domani alle 6 di venerdì mattina sulla Siena-Firenze sarà temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Siena nel tratto compreso tra lo svincolo di Monteriggioni e lo svincolo di Siena Nord. Al contempo sarà quindi temporaneamente chiuso anche lo svincolo di Badesse, in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione sud.

Lo comunica Anas. Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Monteriggioni.

“La chiusura notturna è necessaria per consentire lo spostamento del cantiere di sostituzione e ammodernamento dello spartitraffico centrale (new jersey). Anas ha infatti ultimato gli interventi in un tratto e si appresta ad avviare analoghi lavori nel tratto adiacente, dal chilometro 5 al chilometro 3 circa. Dal giorno successivo, la circolazione in corrispondenza del cantiere sarà di nuovo consentito a doppio senso di marcia in carreggiata opposta. I lavori riguardano in particolare la demolizione del vecchio spartitraffico centrale e la realizzazione di una nuova barriera in calcestruzzo di ultima generazione, progettata e brevettata da Anas, denominata Ndba ì. La particolarità di questa barriera, alta 1,20 metri, consiste nella capacità di contenere eventuali urti con uno spostamento molto ridotto, anche in caso di mezzi pesanti e persino nel caso di due urti in rapida successione, innalzando notevolmente gli standard di sicurezza dell’infrastruttura”, si legge in una nota..