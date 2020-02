Coronavirus, la task force ai cittadini toscani: “Limitate gli accessi negli ospedali”

Attraverso un post di Facebook il presidente di Regione Toscana Enrico Rossi ha dato alcuni aggiornamenti sulla situazione riguardante il Covid-19. “La task force regionale è riunita in modo permanente. Abbiamo appena trasmesso l’ordinanza numero 2, valida per 90 giorni, con cui integriamo le misure stabilite ieri dal Ministero della Salute- scrive Rossi-. Con questa ordinanza disponiamo che all’ingresso in pronto soccorso sono previsti percorsi dedicati a chi presenta sintomi respiratori e criteri epidemiologici sospetti”.

“Al triage tutti coloro che invece presentano sintomi influenzali indosseranno obbligatoriamente la mascherina chirurgica-prosegue-. Rafforzeremo numero e qualità della sanificazione delle strutture sanitarie in genere e in particolare dei luoghi di attesa. Contestualmente la task force rivolge due appelli. Il primo, rivolto ai medici di base, per l’uso appropriato dei centralini telefonici bilingue (italiano e cinese) riservati a chi negli ultimi 14 giorni è rientrato dalla Cina. Il secondo, rivolto ai cittadini, di limitare per quanto possibile le visite ai degenti nelle strutture ospedaliere e l’accesso ai centri sanitari affollati, come pronto soccorso, ambulatori specialistici e di medicina generale, quando ciò non rappresenti un pregiudizio alla cura”.