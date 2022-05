Siena, ecco il Festival del giornalismo, eventi formativi nelle contrade con i professionisti nazionali

Otto incontri gratuiti aperti al pubblico e accreditati per la formazione permanente dell’Ordine dei Giornalisti, più di 30 professionisti nazionali della comunicazione impegnati come relatori a parlare di digital, sport, diritti, mondo, economia, ambiente, salute e territorio, gli storici musei e altri suggestivi spazi interni alle Contrade che per due giorni aprono le loro porte al mondo dei media.

Si alza il sipario sulla prima edizione del Festival del Giornalismo di Siena, in programma il 10 e 11 Giugno 2022 nella Città del Palio con l’organizzazione del Gruppo Stampa Autonomo Siena, storica associazione che dal 1968 riunisce, affianca e supporta i giornalisti senesi. Un evento che vede la luce grazie ad una mission condivisa assieme a Istituzioni, società e brand del territorio, testimoniata dalla collaborazione che il Gruppo Stampa ha instaurato con il Magistrato delle Contrade e l’Ordine dei Giornalisti, nonché dalle partnership con Regione Toscana, Comune di Siena, Università di Siena, Fondazione Monte dei Paschi, Banca Centro Toscana Umbria, Sigerico Spa, Terrecablate Srl, Accademia dei Rozzi, Assicoop, Estra Spa, Busini e Vernice Progetti.

«Per noi è una grande scommessa, ma siamo fiduciosi del risultato dal momento che tanti colleghi hanno accettato con entusiasmo di partecipare al Festival portando le proprie esperienze e la propria professionalità – ha commentato la presidente del Gruppo Stampa Giovanna Romano -. Grazie alla sinergia creata sul territorio possiamo proporre un Festival unico al mondo perché ospitato all’interno delle Contrade, nel cuore di Siena, sostenuto con entusiasmo da enti pubblici e privati e da grandi nomi del giornalismo italiano».

Tra i giornalisti ospiti del Festival ci saranno anche il presidente dell’Ordine della Toscana Giampaolo Marchini e quello dell’Ordine del Lazio Guido D’Ubaldo, Aldo Cazzullo, Carlo Paris, Jordan Foresi, Sara Lucaroni, Marco Lollobrigida, Annalisa Bruchi, Stefano Buttafuoco, Lia Capizzi, Paola Scarsi, Ivano Maiorella, Fabrizio Minnella, Maurizio di Schino e Francesco Caldarola.

Numerosi gli esperti di settore come Alessandro Sorani, presidente di Confartigianato Firenze e vice presidente del Polimoda, Sofia Verza ricercatrice Centre of Media Pluralism and Media Freedom del Robert Schuman Centre, Tommaso Ciuffoletti head of content di Treedom, Roberto Monaco segretario nazionale Federazione Ordini dei Medici, Stefano Bellotti segretario nazionale FIPAV e Marcel Vulpis Vice presidente di Lega Pro.

Tutti gli incontri del Festival del Giornalismo di Siena sono aperti al pubblico. Per i colleghi giornalisti è possibile iscriversi agli eventi tramite la nuova piattaforma www.formazionegiornalisti.it, che accrediterà 2 crediti formativi per ogni corso scelto e 4 crediti deontologici per i corsi “digital” e “salute”. Agli studenti universitari sarà rilasciato un attestato di partecipazione.