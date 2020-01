L’inverno al Duomo è dei senesi: nel weekend appuntamento con “Opa Kids” e “Il Saloncino”

Sabato e domenica la cattedrale diventa un vero e proprio salotto d’arte, cultura e parole. Ritorna l’appuntamento con Il Duomo dei senesi, un cartellone di eventi che intende offrire ai cittadini momenti di approfondimento culturale fatti di incontri, visite guidate, conferenze su temi che gravitano attorno al magnifico complesso monumentale della Cattedrale promosso da Opera della Metropolitana di Siena, in collaborazione con Opera – Civita, nell’ambito de L’altRa stagione – Arte e paesaggio nella Toscana del sud.

Sabato 25 gennaio alle 15 per Opa Kids – percorsi didattici nel complesso del Duomo di Siena, rivolto ai bambini di età compresa tra i 6 ed i 12 anni, si svolgerà Un giorno al museo, un itinerario speciale pensato per far conoscere ai giovanissimi il Museo dell’Opera, il suo itinerario espositivo e la storia dell’edificio che lo ospita.

Domenica 26 gennaio dalle 16, invece, nella Sala delle Statue del Museo dell’Opera per “Il Saloncino – Un tè all’Opera”, saranno Maria Assunta Ceppari Ridolfi e Patrizia Turrini che, con l’incontro dal titolo Le leggi contro il lusso a Siena dal Medioevo al Seicento, approfondiranno questo interessante argomento della storia di Siena e del suo Complesso Monumentale. Dopo l’incontro sarà possibile degustare pregiati tè provenienti da tutto il mondo in un’atmosfera che richiamerà i circoli culturali inaugurati da Vittorio Alfieri proprio all’interno del Museo dell’Opera. “Il Duomo dei Senesi” è un programma di eventi culturali che vuole avvicinare il pubblico senese alla propria Cattedrale in un periodo dell’anno in cui la minor affluenza turistica ne garantisce una più tranquilla ed emotivamente coinvolgente partecipazione.

Tutti gli eventi sono a numero chiuso, si raccomanda la prenotazione al 0577 286300 oppure scrivendo una mail a [email protected]