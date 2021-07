Siena, “duello” notturno in pieno centro: arrivano i carabinieri

Sarebbe potuto sembrare un duello tra gentiluomini se non fosse culminato con l’arrivo del radiomobile e l’intervento dei carabinieri: una rissa in pieno centro storico, nella notte, tra Banchi di Sopra e via dei Termini.All’origine del diverbio finito a botte ci sarebbero state delle attenzioni ben poco gradite: tre giovani di origini marocchine, età media 25 anni, si trovano nei pressi di un locale è uno di questi sembra infatti aver rivolto parole a una ragazza che si trovava in compagnia di un amico. Quest’ultimo, anche lui poco più di vent’anni, italiano residente a Sovicille, stando alle prime ricostruzioni dei fatti che sono però ancora in corso, avrebbe difeso la donna invitando a uscire dal locale i tre ragazzi, giusto per chiarire le cose tra uomini. Qui sarebbe nato un acceso diverbio e volata qualche botta. Ad accendere ancora di più gli animi la presenza di amici per entrambe le parti. In pochi minuti comunque sono arrivati carabinieri e i presenti sono scappati. I militari del comando provinciale hanno identificato almeno sei persone, al momento, ma è da chiarire se questi siano stati coinvolti nella rissa o siano intervenuti per dividere. Al pronto soccorso uno dei tre marocchini per lievi escoriazioni.

Katiuscia Vaselli