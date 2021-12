Per fortuna solo tanta paura per una donna 52enne che all’altezza di via del Capitano è stata investita dal trenino elettrico che in questi giorni gira per la città accompagnando il periodo di Natale. La donna sarebbe stata “agganciata” fino a piazza del Duomo, pochissimi metri a passo d’uomo. Tuttavia, la paura è stata tanta per la malcapitata. Sul posto carabinieri e polizia municipale oltre che i soccorsi.