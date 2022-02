Siena di mille cose è piena – Poggio ai Frati: il castello fantasma e il lago della tristezza

Accanto ad un lago intriso di leggenda sorge un affascinante borgo abbandonato. Siamo a Poggio ai Frati, vicino alle Ville di Corsano. Ve lo dico subito: non sappiamo niente di certo sul questo “borgo fantasma” e sarà tutto un “si dice”, “si racconta”.

Sappiamo che fu un importante castello della fascia di fortificazioni presenti nel territorio senese e che, nell’Ottocento, venne trasformato in abitazioni contadine e signorili e che è stato abitato fino al 2004. Non sappiamo l’origine particolare nome ma si dice (eccoci!) che un gruppo di frati in pellegrinaggio passando da questo luogo vi si fermarono per alcuni anni. Osservando la torre siamo in presenza di una delle tante fortezze che vennero coinvolte nella Guerra di Siena del 1554-1555, che ebbe importanti ripercussioni anche nel territorio.

In particolare sappiamo che venne conquistata dalle truppe imperiali nel luglio del 1554, che venne espugnata la torre, vennero fatti tre prigionieri e fu razziato tutto ciò che i soldati trovarono. Poi dettero addirittura fuoco al cassero. Tutto questo lo scrive il cronista Alessandro Sozzini nel suo “Diario delle cose avvenute in Siena dai 20 luglio 1550 ai 28 giugno 1555”.

E questa, forse, è la fine militare di Poggio ai Frati, ma tra le sue mura aleggia una leggenda senz’altro precedenti. Il complesso, di origine duecentesca, aveva già un castello, forse con più torri, e un fossato; vi abitava una comunità abbastanza numerosa ed essendo in luogo strategico ospitava anche un contingente di soldati. E alle origini di questo suggestivo luogo ed al lago con il quale abbiamo iniziato il racconto è legata una leggenda (può mai esistere un castello senza leggende?).

Si dice che due pastorelli, un ragazzo e una ragazza, portavano le loro greggi a bere sulle rive di questo lago. Un giorno si videro ed innamorarono ma le loro famiglie si odiavano (pare una fosse di Siena e l’altra di Montalcino) ma i due giovani si incontravano, lo stesso, di nascosto. In una fredda giornata di primavera, dopo un inverno molto freddo. Il ghiaccio, però, non resse il peso, si spezzò e gli innamorati finirono, abbracciati, sul fondo delle acque. Per questo, da allora, il lago si chiama “lago della tristezza”. Ma, per caso, questa vicenda non ve ne ricorda altre ben più famose?

Maura Martellucci

Foto di copertina – Susanna Bruni

