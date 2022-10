Siena, David Bussagli è il nuovo presidente della provincia

David Bussagli è il nuovo presidente della provincia di Siena

I 460 elettori, tra sindaci e consiglieri comunali, potevano votare oggi dalle 8 alle 20 nel seggio unico della sala degli Arazzi nella sede della Provincia in Piazza Duomo.

La sfida era appunto tra Bussagli (che da fine luglio ricopriva anche l’incarico di vice presidente facente funzioni dell’Ente in seguito alle dimissioni di Silvio Franceschelli, ndr) ed il sindaco di Monticiano Alessio Serragli.

Bussagli è stato eletto con il 73% delle preferenze e 53632 voti ponderati. Su un totale di 460 aventi diritto tra sindaci e consiglieri comunali, hanno votato in 330, il 71,73% . Alessio Serragli ha ottenuto il 27% delle preferenze e 19755 voti ponderati. Una scheda bianca e una scheda nulla.

“Cercherò di impegnarmi partendo da quanto fatto già nelle scorse settimane, cercando anche di mediare con l’impegni che ho con la mia comunità di Poggibonsi. Questo è il risultato di una squadra di amministratori e consiglieri che riconosce anche la bontà dell’operato di chi mi ha preceduto: Fabrizio Nepi e Silvio Franceschelli”, le prime parole di Bussagli a Siena News.

“Loro hanno compiuto un lavoro importante e di lunga lena che si è tradotto in un importante piano delle opere pubbliche da oltre 100milioni di euro tra edilizia scolastica, strade e viabilità”. Ed ancora: “Gli obiettivi? Ci sono scadenze importanti da rispettare come quella del Pnrr nel 2022, un’opportunità che va colta in pieno. Il lavoro ora va avanti, in piena continuità con gli anni passati”

Quanto al percorso da adottare per il futuro questo “non sarà semplice” , ammette il neo presidente, visto che l’Ente “è stato indebolito da alcune riforme mai portate a compimento”.

Ad assistere allo spoglio erano presenti sia Franceschelli che Nepi. Bussagli inoltre è stato contattato telefonicamente dall’assessore regionale Simone Bezzini. “Questa è una storia che continua, fatta di attenzione ai bisogni della comunità. Mi fa piacere che i tre precedenti presidenti hanno seguito insieme a me questa lunga giornata elettorale”, aggiunge Bussagli.