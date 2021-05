Siena, dall’Istituto Monna Agnese parte il progetto del campus del biotech

All’Istituto Monna Agnese di Siena si sono svolti alcuni incontri di approfondimento su temi sanitari e ambientali di grande attualità organizzati per gli alunni dell’istituto tecnico biotecnologico in collaborazione con Toscana Life Sciences e la Fondazione Vita Istituto Tecnico Superiore in Nuove tecnologie della Vita.

Tali incontri segnano l’inizio di una collaborazione, sancita da un protocollo di intesa promosso dalla Provincia di Siena, per dare vita nel nostro territorio ad un ambizioso progetto che sappia formare i giovani alle specifiche competenze e capacità richieste dal mondo delle biotecnologie. Si tratta di un settore in forte sviluppo nel nostro territorio per la presenza di imprese che costituiscono autentiche eccellenze a livello mondiale.

Il progetto prevede anche la costituzione di un vero e proprio campus del biotech in cui formare giovani con profili in linea con il fabbisogno del modo del lavoro e della ricerca; un percorso senza soluzione di continuità dalla prima classe di scuola secondaria di secondo grado (l’istituto tecnico delle biotecnologie sanitarie e ambientali, indirizzo presente solo al Monna Agnese nella provincia di Siena) fino al post diploma (l’Istituto Tecnico Superiore in Nuove tecnologie della Vita) o l’università. La formazione e l’esperienza saranno arricchite da attività svolte in laboratori realizzati in sinergia con Toscana Life Sciences e il parco delle scienza della vita di Torre Fiorentina. Gli alunni che si iscriveranno all’istituto tecnico avranno la possibilità di iniziare un percorso che potrebbe portarli direttamente nelle aziende specializzate del territorio.

Una grande sfida e una grande opportunità per chi intende impegnarsi nella cura della salute dell’uomo e dell’ambiente attraverso le biotecnologie.