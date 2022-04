Siena, da domani le domande dei permessi aru per i residenti si effettuano online

Prosegue il processo di semplificazione e digitalizzazione dei servizi al cittadino del Comune di Siena.

Da lunedì prossimo, 4 aprile, infatti, le domande dei permessi Aru per i nuovi residenti dovranno essere presentate esclusivamente online, collegandosi, sempre da lunedì, al portale dell’Ente www.comune.siena.it e seguendo il percorso: “Servizi Online”, “Cittadino” e infine cliccando “Aru – Residenti”.

Per quanto riguarda coloro che sono già in possesso del permesso ARU residente, non cambia nulla dal momento che la validità dello stesso corrisponde alla durata della residenza.