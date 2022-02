Siena, Contrade e Società associazioni senza scopo di lucro, conferma in Gazzetta Ufficiale

Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri è arrivato la conferma: le 17 contrade del Palio di Siena e le loro società e circoli sono considerati per l’anno d’imposta 2021 associazioni senza fine di lucro a cui vanno applicate le disposizioni dell’articolo 1 comma 185 della legge 296 del 2006. Nello specifico le contrade saranno equiparate ai soggetti esenti dall’imposta sul reddito delle societa’, indicati dall’articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi. A stabilirlo è un decreto firmato dal Ministro dell’economia e finanze Daniele Franco lo scorso 11 febbraio. In provincia sono arrivati anche riconoscimenti per le contrade del Bravìo delle botti di Montepulciano, per altre due associazioni della città poliziana e per la Pro Loco di Contignano a Radicofani. Nelle disposizioni rientrano tante realtà del terzo settore e del volontariato di tutta Italia come la Misericordia di Siena.