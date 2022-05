Siena, conferenza sull’Europa. Gozi: “Sull’Ucraina in Italia Putin vince la guerra della disinformazione”

“L’Italia è l’unico Paese in cui Putin sta vincendo qualcosa. E cioè sta vincendo la battaglia della disinformazione. Non ci sono altri Stati ad essere così inquinati dalla disinformazione russa come da noi. Non ci sono altre Nazioni dove il dibattito lunare sul fatto che gli ucraini debbano o non debbano resistere per salvare la propria libertà e democrazia”. A dirlo è l’eurodeputato Sandro Gozi a margine dell’evento a margine dell’evento “Siena third conference on the future of Europe”. “L’Europa deve diventare una potenza. Non è mai stata concepita per questo, ma oggi la storia cambia e l’Europa deve assumersi delle responsabilità di potenza militare, industriale e energetica. Nell’immediato urge continuare a sostenere l’Ucraina, anche da un punto di vista militare, e aumentare e rafforzare le sanzioni. E allo stesso tempo dobbiamo riformarsi per garantire la pace e la stabilità necessari per il Continente”. “Oggi – conclude – è la Francia la prima potenza militare e politica europea. Nella Ue abbiamo un solo leader vero, Emanuel Macron, che ha indicato la via nell’immediato: bisogna creare un gruppo dinamico e federatore di Paesi che si assuma delle responsabilità speciali a partire dalla difesa ed in altri temi, come l’energia”