Covid-19, l’appello di Franceschelli: ” Comuni senesi siano uniti, ripartiamo insieme”

“Ci stiamo già preparando per rilanciare l’immagine dei nostri territori”. Così Silvio Franceschelli ha lanciato il proprio appello d’unità a tutti i rappresentanti delle amministrazioni comunali senesi. Per il sindaco di Montalcino e presidente della provincia il territorio potrà rialzarsi dalla crisi economica che è scaturita dall’emergenza Covid-19 se i municipi collaboreranno tra loro in un progetto comune.

“Bisogna lavorare tutti insieme – afferma-. Bisogna cominciare a vedere quali sono le azioni da mettere in campo. Molti saranno gli eventi rinviati e ci sarà una nuova calendarizzazione ma i 29 comuni della provincia devo farsi trovare pronti e preparati quando l’emergenza finirà”. La dichiarazione di Franceschelli è arrivata ieri sera a margine di un vertice nella sede della provincia. I sindaci e gli assessori locali si sono confrontati sulle misure da adottare in materia sanitaria e in relazione a quanto scritto nell’ultimo decreto legge del consiglio dei ministri.

“Ci siamo chiariti le idee sui comportamenti da tenere, cercheremo di dare indicazioni a cittadini e associazioni che siano più unificate possibile– prosegue Franscelli -. Lo scopo è quello di evitare il disorientamento. Non ci sono particolari allarmi ma vanno mantenute misure di sicurezza e di tutela per evitare la diffusione di questo fenomeno.L’idea è quella di fare passare il messaggio che non ci sono zone particolari ma l’allerta va mantenuta comunque alta”.

Presente all’evento anche il Comune capoluogo della provincia, quello di Siena. A rappresentare la giunta c’era l’assessore alla sanità Francesca Appolloni. “Abbiamo studiato il decreto non nelle parti salienti ma laddove lasciava un margine agli enti locali – sottolinea- e abbiamo condiviso un piano d’azione nella parte legata allo sport, alle cene associative e agli eventi di quartiere locale e aggregativo. E’ in queste situazioni che ci stiamo impegnando per trovare una linea condivisa ed uniforme”.

“Il comune di Siena non ha avanzato richieste specifiche ma ha portato degli esempi sul come gestire eventuali emergenze come la quarantena a casa – ci dice Appolloni-. Non esistono nostre esigenze perché le nostre squadre sportive e le contrade hanno già detto la loro”. Durante l’incontro l’attenzione è stata rivolta anche verso le società dilettantistiche. “Le solleciteremo a mantenere un metro di distanza nella gran parte delle competizioni anche se questo è difficile – sottolinea Giuseppe Gugliotti, primo cittadino di Sovicille-.”

Sempre Gugliotti ha fatto sapere che i mercati rionali e settimanali non sono sospesi nel suo territorio di competenza. “Adesso serve proporzionalità e progressione a seconda dell’evolversi dello scenario – conclude David Bussagli, sindaco di Poggibonsi-. C’è un quadro normativo in continuo tramutamento, le associazioni vanno aiutate a comprendere come si sviluppano le misure messe in atto da Governo e Regioni. C’è un’attenzione significativa sugli aspetti di natura sanitaria e sugli ospedali, compreso il nostro di Campostaggia”.

Marco Crimi