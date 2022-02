Siena, Clet incontra De Mossi per un progetto culturale sulla sicurezza stradale

L’artista francese Clet Abraham ospite questa mattina del sindaco di Siena Luigi De Mossi per parlare di un prossimo progetto culturale legato alla sicurezza stradale da sviluppare all’interno della nostra città. “Ho voluto fortemente questo incontro – ha spiegato il sindaco De Mossi – per pianificare insieme a Clet un progetto che vedesse lavorare questa amministrazione in sinergia con una forma d’arte molto apprezzata in tutto il mondo, ovvero la Sticker Art. Un’arte che grazie alla bravura e alla disponiblità di questo artista sarà messa a disposizione della città e di tutti i senesi con maggiore risalto rispetto al passato”.