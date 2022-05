Siena celebra la Giornata della Famiglia con i “Voli Pindarici”

Un grande teatro a cielo aperto per l’intrattenimento di grandi e piccini lungo le piazze e le vie del centro storico senese.

“Voli Pindarici: animazioni e intrattenimento” questo il nome dell’evento organizzato dall’amministrazione comunale per domenica 15 maggio in occasione della Giornata internazionale della Famiglia. Una data celebrata in ricordo dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che nel 1994 proclamò questa giornata, dedicandola al “fondamentale gruppo sociale e l’ambiente naturale per lo sviluppo e il benessere di tutti i suoi membri, in particolare i bambini”.

Animazione e spettacolo lungo le vie del centro storico a partire dalle 15.30 con ritrovo finale in Piazza del Campo. In collaborazione con Teatri di Siena e Vernice Progetti Culturali si amplia la rete degli interlocutori legati al progetto “Obiettivo Famiglia” a cura dell’assessorato al Sociale del Comune di Siena.

Il programma Ad aprire la grande festa dedicata alla famiglia la band itinerante dei Bandao. Partenza in piazza Matteotti (ore 15.30 e ore 18) e a seguire arrivo in Piazza del Campo. Appuntamento con il gruppo teatrale itinerante Archi Mossi ore 16.30 (da piazza Salimbeni a piazza Tolomei), ore 18 (da piazza Tolomei a Piazza del Campo) e ore 19 (da piazza Salimbeni a piazza Tolomei). Alle ore 17 in piazza Tolomei lo spettacolo de “Los Filonautas” con acrobati sul filo. Evento conclusivo alle 19 in Piazza del Campo con lo spettacolo circense di “Gran Cabaret”.

L’evento andrà ad integrarsi sempre nella giornata di domenica 15 maggio con il programma di “Bimbimbici – pedalata per bambini e genitori nel centro senese” facente parte del programma “Strade di Siena – festival della mobilità e del turismo sostenibile”. La corsa si svolgerà la domenica mattina e partirà dai giardini della Lizza alle ore 10.