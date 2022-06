Siena capitale della sostenibilità: quattro giorni di iniziative, chiudono Jeffrey Sachs e il dg della Fao

“Siena sarà la capitale italiana della sostenibilità”. Non ha nascosto l’orgoglio il sindaco Luigi De Mossi quando ha presentato il cartellone di eventi che saranno ospitati in città dal 15 al 18 giugno per la prima tappa di #InsiemepergliSDG2022.

Siena fa quindi da apripista per la campagna promossa dal Ministero degli Esteri, Fao, United Nations Sdg action campaign, Save the Children, Chieam Bari e Commissione Europea sui 17 obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dall’Onu nel 2015 per attuare l’Agenda 2030.

La prima tappa è organizzata da Comune e Università di Siena con il partenariato di FMps e Chigiana. Media partner sono invece La Nazione e Will Media. Quattro i giorni di eventi dove Comune, Ateneo e Fondazione presenteranno progetti innovativi su alimentazione, bioeconomia, agroalimentare, decarbonizzazione, rifiuti, benessere.

“Siamo pronti a dire la nostra visto che siamo anche un territorio carbon free da anni – sottolinea De Mossi -. Questa città è ideale per aprire un dibattito sui temi che riguardano il futuro dell’umanità e che devono far parte della nostra sensibilità”.

Aprirà il cartellone di appuntamenti il consiglio comunale straordinario del 15 giugno . Il giorno dopo l’amministrazione De Mossi presenterà i progetti in cantiere sulle buone pratiche di sostenibilità, con un’attenzione particolare al tema della riorganizzazione della raccolta rifiuti. Le idee di sostenibilità di Fondazione Monte dei Paschi e Università saranno illustrate il 17 giugno e le conclusioni saranno affidate a Jeffrey Sachs, consigliere del Papa. Appuntamento conclusivo sabato 18 con il Graduation day dell’Università in Piazza del Campo dove interverranno il direttor generale della Fao Qu Dongyu, che visiterà anche il cantiere del restauro del Buon Governo del Lorenzetti, ed ancora Jeffrey Sachs.

“I due anni della pandemia hanno distolto l’attenzione collettiva sulla promozione dell’Agenda 2030”, ma adesso “che il covid sta lasciando la presa del suo morso è importante tornare a discutere di questo tema”, osserva il rettore dell’Università di Siena Francesco Frati.

Nel mezzo però ci saranno tante altre attività, come le installazioni itineranti sul tema degli obiettivi dello sviluppo sostenibile in piazza San Francesco o iniziative per coinvolgere l’opinione pubblica ed anche un’evento speciale con i giovani allievi della Chigiana.

“Intendiamo coinvolgere la popolazione, le contrade e i senesi. Informare e responsabilizzare: vogliamo fare questo, in modo che ogni singolo possa fare qualcosa per l’ambiente”, dice Stefano Gatti, ministro plenipotenziario del Maeci.

“Senza il contributo di tutte le Istituizioni non riusciremo a vincere sfide come quella della transizione ecologica. Per questo è importante che le istituzioni si uniscano su questo tema”, afferma il presidente del Santa Chiara Lab dell’Università di Siena Angelo Riccaboni.

Katiuscia Vaselli

Marco Crimi