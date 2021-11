Siena, all’asta 11 lotti del patrimonio immobiliare del Comune

In pubblicazione un avviso d’asta per la dismissione di immobili e terreni di proprietà comunale. Sono 11 i lotti, per un totale di oltre 2,5 milioni di euro, tra i quali alcuni a destinazione commerciale, ad uso magazzino, residenziale e aree a verde.

La loro aggiudicazione avverrà con un pubblico incanto, fissato alle ore 11 del 22 dicembre a Palazzo Berlinghieri (piazza Il Campo 7), tramite il metodo delle offerte segrete, in aumento sui prezzi base, a favore del soggetto che avrà presentato quella più vantaggiosa per l’Amministrazione. Per alcuni locali l’assegnazione sarà definitiva, mentre per altri provvisoria, in quanto subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni e all’eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte degli aventi titolo.

I partecipanti dovranno far pervenire le offerte in un plico indirizzato a: Comune di Siena – Servizio Patrimonio – Casato di Sotto 23 – Siena 53100, entro le ore 12 del prossimo 21 dicembre. L’invio può essere effettuato con raccomandata del servizio postale; posta celere; corriere o agenzia di recapito autorizzata, oppure con consegna a mano (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12,30 e il martedì e giovedì anche in orario 15-16,30), al Comune di Siena (Ufficio Archivio e Protocollo, piazza Il Campo 1).

Il plico, contenere la documentazione richiesta, dovrà essere sigillato con nastro adesivo trasparente o con striscia di carta, oppure incollato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura: “Offerta per l’asta pubblica relativa alla dismissione degli immobili di proprietà comunale – Lotto (numero da indicare) – scadenza 21/12/2021”.

Richiesta l’obbligatorietà del sopralluogo dell’immobile al quale il soggetto è interessato; la mancata effettuazione sarà causa, infatti, di esclusione dalla gara.

L’avviso integrale con le specifiche degli 11 lotti, e le informazioni sulle modalità di partecipazione sono reperibili al link: https://www.comune.siena.it/Il-Comune/Servizi/Servizio-Patrimonio-e-Servizio-Politiche-Abitative/La-Vetrina-Immobiliare

Per ulteriori chiarimenti contattare l’ufficio tecnico del Servizio Patrimonio ai numeri 0577 292475, 292476 o 292129.