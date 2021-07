Siena, al via gli interventi di asfaltatura nelle strade della città

Sono partiti alcuni cantieri che interesseranno numerose strade cittadine. I lavori di asfaltatura sono divisi in due lotti, riguardano l’area di Porta Camollia e quella della Fortezza Medicea. L’investimento complessivo è di un milione di euro. “Oggi abbiamo iniziato a lavorare con la fresatura superficiale e l’individuazione delle zone che necessitano di risanamento profondo – questo il commento dell’assessore ai lavori pubblici Sara Pugliese, presente sul luogo dei lavori-. Un ringraziamento ai cittadini per la pazienza e la collaborazione dimostrata”. Entrambi i lotti sono cominciati oggi, si concluderanno una prima volta il prossimo 6 agosto e ricominceranno il 30 dello stesso mese con via Fiorentina, viale Cavour, viale Vittorio Veneto, via Franci e viale Cadorna. Il fine lavori è previsto l’11 di settembre, prima dell’apertura dell’anno scolastico. Il primo lotto interessa via Biagio di Montluc, viale Armando Diaz nel tratto fra via N. Sauro e Porta Camollia, l’intersezione tra viale Don Giovanni Minzoni e Montluc, viale Vittorio Emanuele secondo e aree limitrofe; il secondo viale Curtatone, viale dei Mille, viale Venticinque Aprile, via Federigo Tozzi, la Lizza e zone attigue. Durante i lavori in via Montluc i residenti nell’Aru di Fontegiusta potranno usufruire, gratuitamente, dei parcheggi in viale Cadorna e viale Diaz.