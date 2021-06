Si perde in un bosco, lo salvano i vigili del fuoco con l’elicottero Drago

Un 77enne non era tornato a casa e la figlia aveva dato l’allarme. Così i vigili del fuoco del comando di Siena, distaccamento di Piancastagnaio, sono intervenuti stamattina intorno alle 10.40 a Campiglia, nel comune di Castiglione d’Orcia, per la ricerca di una persona dispersa. .Per la ricerca dell’uomo sono stati allertati l’elicottero Drago del nucleo VF di Arezzo, insieme al nucleo cinofili e ai Sapr. Alle 11.30 l’elicottero Drago ha comunicato di aver avvistato il disperso sdraiato vicino ad una vettura, in una strada di campagna. Subito sono stati vericellati gli aereosoccorritori dei Vigili che procedevano ad una valutazione dei parametri vitali; contemporaneamente il personale dei vigili di terra ha guidato sul posto il medico ed il personale del 118 che ha preso in carico l’uomo per gli accertamenti del caso.