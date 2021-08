Si fingono agenti e fanno i controlli sulla Siena-Bettolle ma vengono denunciati da veri poliziotti

Tentavano di truffare la gente per strada fingendosi agenti in borghese ma sono stati fermati e denunciati da veri poliziotti.

Numerose le chiamate giunte nel pomeriggio di ieri alla sala operativa della Questura di Siena, da parte di vari cittadini che segnalavano tre persone, a bordo di una Fiat Punto,

intente ad effettuare posti di controllo lungo le strade della periferia di Siena, specialmente sul raccordo Siena – Bettolle. I finti poliziotti, con finte palette, intimavano l’alt, anche in movimento, costringendo gli utenti della strada ad accostare a bordo della carreggiata, usando distintivi falsi.

Gli agenti delle Volanti e della Squadra Mobile, intervenuti subito sul posto, sono riusciti a rintracciare poco lontano l’autovettura, identificando i tre occupanti: si trattava

di una donna e due uomini italiani, già noti alle Forze dell’Ordine per i precedenti specifici. All’interno dell’auto, i poliziotti hanno in effetti rinvenuto gli oggetti utilizzati per fermare i passanti, spacciandosi per la “Digos”: tutto il materiale è stato sequestrato insieme ad altri oggetti atti ad offendere, illecitamente detenuti, fra cui un taglierino ed un’asta appuntita in metallo.

Per i tre è poi scattata la denuncia per i reati di usurpazione di pubblica funzione ed illecita detenzione di strumenti atti ad offendere. Intanto le indagini degli investigatori della Squadra Mobile proseguono per approfondire quanto accaduto.