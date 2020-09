Sette piante di marijuana sul balcone: 40enne nei guai

Sono state individuate dalla Guardia di Finanza visibili sul balcone dell’abitazione situata al primo piano, alcune piante presumibilmente di marijuana. Veniva pertanto inoltrata alla Procura della Repubblica di Siena specifica comunicazione per le ipotesi di reato di cui all’art. 73 DPR 309/90, la quale disponeva la perquisizione domiciliare e il conseguente sequestro delle cose pertinenti al reato.

Le attività compiute dai militari hanno permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro – nel domicilio di F.S., quarantenne di origini calabresi disoccupato e con un piccolo precedente specifico per reati contro il patrimonio – 7 piante di Marijuana in piena fioritura e di un’altezza superiore ai due metri, poste sul balcone di casa ed innaffiate grazie all’ausilio di un irrigatore temporizzato atto a garantire il corretto e costante afflusso di acqua per una perfetta crescita.

Il peso del prodotto ricavato dalle piante in questione ammonta a quasi 1 chilogrammo e, qualora immesso sul mercato, avrebbe permesso di ricavare complessivamente oltre 3500 dosi per un valore economico superiore ai 10 mila Euro. Oltre alle piante e all’impianto di irrigazione, sono stati rinvenuti anche un bilancino di precisione, alcuni grammi di infiorescenze, sostanza da taglio e foglie già essiccate di altra Marijuana.