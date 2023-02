Servizio civile universale: proroga delle domande fino al 20 febbraio. Dieci posti per tre progetti con Arci

Le domande di partecipazione al bando di Servizio Civile Universale per i tre progetti promossi da Arci Servizio Civile Siena sono prorogate fino alle ore 14 di lunedì 20 febbraio, nel rispetto del Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale pubblicato mercoledì 8 febbraio. L’iniziativa mette a disposizione dieci opportunità per giovani dai 18 ai 28 anni che saranno impegnati in progetti dedicati a cultura, integrazione e ambiente della durata di 12 mesi e con un impegno settimanale di 25 ore. Le domande possono essere presentate esclusivamente on line, all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it, oppure accedendo direttamente al progetto scelto nella sezione Progetti del sito www.arciserviziocivile.it/siena. Per presentare la domanda è necessario lo SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale.

I tre progetti e i posti disponibili. Cultura e integrazione si uniscono nel progetto “Frammenti”, che mette a disposizione cinque posti – 4 presso Arci Siena e 1 presso Motus AC – per promuovere attività culturali e spazi di aggregazione e creatività giovanile. Il progetto “Integr(a)zione” sarà dedicato, invece, all’assistenza dei migranti sul territorio provinciale con quattro posti a disposizione presso Arci Siena, mentre il progetto “L’ambiente da difendere e valorizzare”, con un posto disponibile, impegnerà i giovani partecipanti nell’educazione e nella promozione ambientale presso il Rifugio Pietraporciana, nel comune di Sarteano, con attività e iniziative promosse insieme a Legambiente Circolo Terra e Pace.

Info. Il Servizio civile universale prevede un rimborso mensile di 444,30 euro e proporrà una formazione generale e una formazione specifica in aula e a distanza. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Arci Servizio Civile Siena al numero 0577-247510 oppure all’indirizzo mail [email protected]