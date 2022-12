Servizio civile universale, ecco come partecipare ai progetti Uici

Sul sito del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale è stato pubblicato il “Bando per la selezione di 71550 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero.”.

Per quanto riguarda la Uici e i suoi Enti partner la selezione si riferisce, ai 7 progetti – inclusi nel programma di intervento dal titolo “Intesa tra generazioni, un’alleanza per il sostegno e l’inclusione sociale” – che verranno realizzati su tutto il territorio nazionale con un impiego complessivo di 998 operatori volontari.

Mentre si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle disposizioni previste nel bando, si invitano tutte le strutture a volere prendere attenta visione della seguente documentazione che è stata già pubblicata sul sito dell’Unione: un estratto del su citato programma di intervento; le schede sintetiche di tutti i 7 progetti finanziati; un estratto del Bando del 15 dicembre 2022 con tutte le indicazioni utili agli aspiranti operatori volontari circa la presentazione delle domande, i requisiti i colloqui di selezione, la formazione delle graduatorie, la scelta del progetto cui partecipare, ecc.