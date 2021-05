Servizio civile regionale, l’associazione Le Bollicine cerca 8 nuovi volontari

L’associazione “Le Bollicine” ODV seleziona 8 nuovi volontari del Servizio Civile Regionale. Il bando dell’Associazione Le Bollicine ODV, “ Non solo sport: percorsi di integrazione sociale per le persone diversamente abili.” è stato approvato dalla Regione Toscana e finanziato con fondi FSC2014/2020 Fondo Sviluppo e Coesione. l Progetto prevede l’impiego di n. 8 volontari del Servizio Civile per dodici mesi, nell’organizzazione e nella realizzazione delle attività sportive e sociali promosse in favore dei disabili soci dell’Associazione. Si prevede la rotazione dei volontari, assegnati alle singole sedi, con funzione di collaborazione e affiancamento e supporto, agli operatori e volontari più esperti nella realizzazione degli interventi ,

Le sedi Operative sono situate in Via Franciosa 57 e presso il Centro Equestre Tosca delle Bollicine. La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente on line,accedendo al sito:https://servizi.toscana.it/sis/DASC e seguendo le apposite istruzioni.

E’ possibile presentare la domanda:tramite carta sanitaria elettronica (CNS- carta nazionale servizi sanitari) con accesso senza carta sanitaria elettronica (CNS) accedendo al sito sopra indicato, seguendo le istruzioni fornite sul sito medesimo. Devono essere compilati tutti i campi indicati nel format della domanda. Prima dell’invio della domanda deve essere allegato il curriculum vitae (completo di data e firma autografa per esteso).

I volontari dell’Associazione Le Bollicine sono disponibili a fornire informazioni e aiuto nella compilazione della domanda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13. Potete contattarci allo 0577286335 oppure all’indirizzo mail [email protected]

E’ POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA DI SELEZIONE ENTRO LE 14 DEL GIORNO 28 MAGGIO 2021

I REQUISITI NECESSARI ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO SONO:Età compresa tra i 18 ed i 29 anni ( ovvero fino al giorno antecedente al compimento del 30° anno d’età);essere regolarmente residenti, domiciliati o soggiornanti in Toscana;essere disoccupato o inattivo, essere in possesso di idoneità fisica; non aver riportato condanne penali anche non definitive alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo. Il compenso è di 433, 80 euro mensili. La durata del servizio sarà di 12 mesi.

Per tutte le informazioni sull’Associazione, sulla modalità di presentazione delle domande e le selezioni , potete contattare allo 0577/286335 la sede, in via Franciosa, 57, dalle 9 alla 13 dal lunedì al venerdì, oppure il Responsabile del Servizio Civile Sig.ra Letizia Cambi al 347/40 22 311.