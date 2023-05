Scuola, FdI: “Pd preferisce allarmismo a verità”

“La sinistra che ora si straccia le vesti, e che accusa il Governo di voler chiudere le scuole, dice falsità che hanno solo un fine allarmistico. Nella Legge di Bilancio si legge chiaramente come il Ministero programmi un piano di assunzioni, tenendo conto del personale ad oggi in servizio. Nessuna scuola sarà chiusa. La sinistra che, da sempre, amministra la Toscana, non ha fatto assolutamente nulla per fermare lo spopolamento delle aree interne. Quando il ministero era loro, non hanno messo in pratica niente per invertire la rotta. Preferiscono allarmare invece che ammettere le proprie responsabilità”. Lo affermano, in una nota, il deputato e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi, il deputato Alessandro Amorese, capogruppo della commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera, il senatore Paolo Marcheschi, capogruppo della commissione Cultura e Istruzione Pubblica del Senato e il deputato e vicepresidente di Gioventù Nazionale Chiara La Porta.