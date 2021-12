Scotte, il futuro vale 172 milioni di euro. Per l’ospedale un nuovo lotto: “Ospiterà le attività chirurgiche”

Il futuro del policlinico Le Scotte vale 172milioni di euro. Di questa somma fanno parte anche progetti ambiziosi, come la creazione di un lotto “volano” che servirà a trasferire alcune attività dell’Aou senese durante i lavori che daranno un nuovo volto all’ospedale senese.

Il lotto volano, che sarà il numero 6, n futuro, stando a quanto detto dal dg della stessa azienda Antonio Barretta, “potrebbe essere la casa di tutta la chirurgia ed anche del percorso trapianti”.

Novità queste che escono fuori oggi pomeriggio, in una conferenza stampa dove si sono presentati i progetti che cambieranno radicalmente Le Scotte. A fare gli onori di casa è stato appunto Barretta che ha rendicontato ai professionisti presenti, al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, all’assessore alla sanità toscana Simone Bezzini, al sindaco Luigi de Mossi e al soprintendente Gabriele Nannetti il master plan che permetterà lo sviluppo del nuovo ospedale. “Potenziarlo e renderlo all’avanguardia è una nostra priorità, lo dobbiamo anche ai nostri pazienti”, ha proseguito Barretta.

Complessivamente l’ospedale conta di lavorare con le risorse della Regione che sono pari 200milioni, di cui 30 che dovrebbero arrivare in seguito ad un accordo tra Regione e Ministero della Salute e che saranno utilizzati per l’adeguamento antisismico. La parte restante del finanziamento dovrebbe essere usata per fare vari interventi: costruire nuovi lotti, nuove facciate, un nuovo parcheggio e nuove aree parcheggio; ci saranno interventi di revisione e di sostenibilità ambientale; sarà creato il già citato lotto volano; 10 milioni di euro saranno usati per creare un nuovo edificio che funzionerà da magazzino; i lotti 1,2,3 avranno operazioni di adeguamento antiincendio e adeguamento antisismico; saranno realizzati uffici e un laboratorio dedicato alla galenica.

“Con la Regione mettiamo a disposizione le risorse necessarie – promette Giani-. Sarà il più grosso investimento che facciamo in Toscana. Dopo Careggi a Firenze e Cisanello a Pisa adesso è venuto il momento delle Scotte. Riteniamo essenziale investire in salute e questo ce lo ha insegnato la pandemia”. Luigi De Mossi ha ricordato che il piano operativo recentemente varato dal Comune “ha consentito al policlinico di fare questo tipo di interventi” e, dicendosi “soddisfatto” per il piano dei lavori, ha chiesto direttamente al Governatore Giani “di puntare sugli uomini e i tecnici delle Scotte, una struttura dove c’è tanta qualità”. Bezzini ha infine ricordato che sono già più di 100 i milioni di euro di finanziamenti attivati per le Scotte, “una mole di risorse importante che, inserendosi in un master plan pluriennale, definisce la prospettiva strategica del nosocomio”.

– Video