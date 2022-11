Scotte, i capigruppo in consiglio comunale: “Attenzione e preoccupazione per il piano di riqualificazione”

La conferenza dei capigruppo del Consiglio comunale di Siena ha sottoscritto un documento in cui si esprime “attenzione e preoccupazione per il piano di riqualificazione delle Scotte: garantire terreni allo spazio vitale per il Policlinico”. Il documento è stato letto dal presidente del Consiglio Marco Falorni, oggi, venerdì 4 novembre, durante la seduta del consiglio comunale.

“Sulla vicenda dei terreni delle Scotte – si legge nel documento – funzionalmente collegati al contesto dei servizi ospedalieri e strategici per la ristrutturazione del Policlinico del Santa Maria alle Scotte, la conferenza dei Capigruppo, in nome del consiglio comunale di Siena e per voce del suo presidente, esprime attenzione e preoccupazione”.

“La realizzazione del piano di riqualificazione delle Scotte – si legge ancora – definito dall’Aous e dalla Regione Toscana con risorse Pnrr e art. 20 rappresenta un passo nel futuro decisivo per la nostra città ed il nostro territorio. Si invita quindi l’amministrazione, che ha già dimostrato concreta attenzione al Policlinico con il piano operativo, a percorrere tempestivamente tutte le possibili strade che affermino la meritevolezza dell’interesse pubblico e garantiscano questi beni allo spazio vitale per il Policlinico, per il suo miglioramento al servizio della salute dei cittadini, bene pubblico superiore”.

“In occasione della Commissione sanità – conclude il documento – del prossimo 7 novembre, contiamo sulla presenza del sindaco, insieme a quella del direttore generale dell’azienda ospedaliera universitaria, per condividere il periodico aggiornamento sullo stato di avanzamento del piano di riqualificazione delle Scotte e per fare un punto della situazione e delle iniziative in campo, da assumere senza indugio affinché non si producano ritardi tali da far perdere importanti finanziamenti dedicati al nostro Policlinico”.