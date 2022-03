Scotte, Enrico Sostegni all’ufficio di direzione: confronto istituzionale, scambio di idee e dialogo costruttivo

Confronto istituzionale, scambio di idee e dialogo costruttivo tra l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese ed Enrico Sostegni, presidente della Terza Commissione Sanità e Politiche sociali della Regione Toscana, che si occupa di temi di rilevante interesse pubblico tra cui tutela della salute, terzo settore ed edilizia ospedaliera.

Il presidente Sostegni ha partecipato all’Ufficio di Direzione dell’Aou Senese, composto dalla direzione aziendale insieme ai direttori di dipartimento, e ha avuto quindi modo di conoscere meglio l’ospedale Santa Maria alle Scotte, il modello organizzativo dipartimentale che punta alla piena integrazione tra le attività di ricerca, didattica e assistenza e le attività dei singoli dipartimenti, presentate dai direttori.

“La qualità del nostro servizio sanitario è fortemente connessa sia con le attività di ricerca scientifica che con le competenze, professionalità e motivazione del personale sanitario, aspetti che oggi sono risultati veri tratti distintivi dell’ospedale senese – ha affermato Enrico Sostegni -. Ringrazio il direttore Barretta, tutti i referenti dell’ufficio di direzione e i professionisti delle Scotte per questo interessante confronto”.

«La visita del presidente Sostegni – aggiunge il professor Antonio Barretta, direttore generale dell’Aou Senese – è stata un’occasione per fare il punto sul rendiconto delle attività 2021 e sulle strategie del prossimo triennio, che saranno ufficializzate nell’evento pubblico dal titolo “Focus Aou Senese”, che si terrà il 6 maggio, al rettorato dell’Università di Siena, cui lui stesso parteciperà insieme ai membri della Commissione Sanità. Gli incontri con i referenti politici sono importanti – conclude Barretta – non solo per avvicinare la componente politico-istituzionale a quella sanitaria ma anche per far conoscere l’ospedale, i suoi punti di forza, le sue necessità e le attività che ci caratterizzano».