“Scool food. Per un futuro di tutto rispetto”: on line il nuovo bando

Fondazione Mps lancia la sesta edizione del bando “sCOOL FOOD. Per un futuro di tutto rispetto”, il programma educativo di cittadinanza globale rivolto alle scuole delle province di Siena, Arezzo e Grosseto che affronta, in maniera strutturata, le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile (economica, ambientale e sociale) per formare i cittadini di domani.

Nonostante l’emergenza sanitaria abbia avuto un impatto rilevante anche sul programma dell’anno scolastico in corso, sCOOL FOOD si conferma un progetto in continua crescita sia dal punto di vista numerico per gli alunni coinvolti (65 scuole, 380 classi e 7.5000 studenti nell’anno scolastico 2020/21) che da quello qualitativo per l’adattabilità delle modalità di intervento e la prospettiva, sempre più concreta, di diventare un modello esportabile anche in altre aree del nostro Paese. L’attuale contesto, che fa ben sperare in un progressivo ritorno alla normalità, ha indotto la Fondazione Mps a sviluppare sCOOL FOOD secondo una logica via via crescente, in termini di aumento della platea dei potenziali beneficiari, dei partner e dell’area geografica di riferimento.

Il programma sCOOL FOOD favorirà l’acquisizione da parte degli studenti delle conoscenze e competenze necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile a più livelli, con l’adozione di soluzioni e pratiche significative per le sfide planetarie in un’ottica di lungo periodo in linea con gli obiettivi di Agenda 2030 (il programma d’azione per lo sviluppo sostenibile dell’ONU). Per gli argomenti trattati, sCOOL FOOD si inserisce in una cornice di respiro nazionale con moltissime analogie metodologiche e tematiche con l’insegnamento dell’educazione civica (L.91/2019). Rimane confermato l’approccio flessibile in termini di didattica frontale e a distanza con esperienze laboratoriali ristrette e a turnazione.

Al percorso educativo possono aderire gli istituti scolastici dell’area vasta sud est della Regione Toscana con le Province di Siena, Arezzo e Grosseto. L’iniziativa si rivolge ad alunni e insegnanti dell’intero primo ciclo d’istruzione (classi prime, seconde, terze, quarte e quinte delle primarie; e le classi prime, seconde e terze delle secondarie di primo grado). L’anno scolastico 2021-22 prevede anche un intervento pilota rivolto alle classi della scuola superiore sui temi delle 5 P (Persone, Pianeta, Prosperità, Pace, Partnership) dell’agenda 2030.

Allo studio anche la possibilità di replicare il programma di cittadinanza globale nel territorio della provincia di Bari già a partire dal prossimo anno scolastico, grazie ad una collaborazione fra la Fondazione e la Fondazione Casillo

Per valorizzare e facilitare le modalità di comunicazione del progetto il sito dedicato (www.scoolfood.it) continuerà ad essere affiancato dalla pagina Facebook e il profilo Instagram.

Si è inoltre chiuso con successo lo scorso 27 maggio l’avviso “SOSTENIBILMENsE”, promosso nell’ambito dell’iniziativa sCOOLFOOD e finalizzato ad accompagnare gli enti gestori della ristorazione scolastica verso un miglioramento del servizio per rendere la mensa buona, sana e sostenibile. Ben 15 enti locali della provincia di Siena hanno manifestato interesse al suddetto percorso di accompagnamento.

Gli istituti scolastici che desiderano aderire al programma sCOOL FOOD edizione 2021-22, potranno compilare la manifestazione di interesse, in formato elettronico, presente sul sito dedicato www.scoolfood.it entro e non oltre il 15 luglio 2021. Per ulteriori informazioni e supporto: [email protected]; tel. 0577 246089-46-44.