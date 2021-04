Scomparsa sindaco Monticiano, cordoglio del comando provinciale dei carabinieri di Siena

“Tutti i carabinieri di Siena si stringono compatti attorno alla famiglia del colonello Maurizio Colozza già comandante del reparto operativo di Siena fino all’agosto 2010, quando venne collocato in congedo, entrando a far parte dell’Associazione Nazionale dell’Arma dei Carabinieri.”, inizia così la nota di cordoglio dei militari dell’ Arma di Siena a firma del comandante provinciale dei carabinieri di Siena colonnello Nicola Ferrucci per la scomparsa del sindaco di Monticiano Maurizio Colozza, affetto da covid e deceduto oggi a Le Scotte di Siena. “Ha sempre svolto il suo servizio con dedizione e profondo senso di responsabilità, diventando un riferimento per tutti i suoi Carabinieri. Un uomo che ha servito il paese per tutta una carriera – si legge nel testo-.I colleghi in servizio e in congedo non dimenticheranno l’impegno e la dedizione del col. Maurizio Colozza”.