Scomparsa di Gianluigi Gelmetti, il cordoglio della contrada della Pantera: “Maestro fai buon viaggio”

Riceviamo e pubblichiamo il messaggio di cordoglio della contrada della Pantera per la scomparsa del Maestro e direttore d’orchestra Gianluigi Gelmetti.

Il Priore, il Capitano, il Seggio e tutto il popolo della Contrada della Pantera, si stringono in un affettuoso abbraccio alla moglie e alla figlia del Maestro Gelmetti. La Contrada perde non solo il grande artista, capace di dirigere in tutto il mondo con straordinario carisma e poliedricità ma soprattutto l’amico! Amicizia cementata nel tempo con tutti i Priori e Capitani che si sono succeduti nel corso degli anni e con i quali ha sempre interagito come persona semplice e umile. Ricordo quando emozionato fece battezzare la figlia nella nostra Contrada, creando un legame indissolubile con la Pantera. Vederti arrivare su per San Quirico, con la tua inconfondibile mise nera e il cappello bianco era per noi motivo di vanto e di gratitudine. Caro Gianluigi ci mancherai, ci mancherà la tua straordinaria arte cosi come la tua inconfondibile risata. Avremmo dovuto festeggiare insieme il centenario della nascita di Ettore Bastianini, a cui eri artisticamente legato e sono certo che, ora, lo dirigerai, facendo un coro di tutti gli angeli del paradiso! Avevamo tanti progetti che purtroppo sono rimasti solo su carta, ma una promessa posso fartela, tua figlia e tua moglie non saranno mai sole, la Contrada della Pantera sara’ per loro una famiglia che le accogliera’ sempre con affetto e amore. Fai buon viaggio Maestro!!!

Il Priore

Pasquale Colella Albino