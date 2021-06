Scioperano il personale del settore sanità e quello del comparto igiene urbana, possibili disagi a Siena

Scotte – Possibili disagi anche all’ospedale nella giornata di mercoledì 30 giugno, a causa dello sciopero di 12 ore (dalle 8 alle 20) del personale settore Sanità pubblica e privata proclamato dall’associazione sindacale Fisi. Lo sciopero potrebbe comportare alcune variazioni nel normale svolgimento delle attività ambulatoriali e dei servizi al pubblico, in relazione all’adesione o meno dei dipendenti. Per coloro che avessero prenotato esami o visite specialistiche, si consiglia di contattare i singoli reparti o ambulatori per verificare il regolare svolgimento delle attività. L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese si scusa per gli eventuali disservizi causati, non imputabili alla volontà dell’azienda stessa. Saranno comunque garantiti i servizi pubblici essenziali, quali l’assistenza di urgenza e il supporto attivo alle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, compresi i servizi trasfusionali.

Sei Toscana – Fp-Cgil; Fit-Cisl; Uiltrasporti hanno proclamato uno sciopero generale dei lavoratori del comparto di igiene ambientale per mercoledì 30 giugno. L’astensione collettiva dal lavoro è indetta per l’intera giornata e potranno pertanto verificarsi disagi alle attività svolte sul territorio. Sei Toscana comunica che saranno comunque garantiti tutti i servizi minimi previsti dalla legge 146/90 e successive modifiche e dall’accordo nazionale di settore del 1° marzo 2001.

Asl sud est – Mercoledì 30 giugno è stato indetto lo sciopero generale di 12 ore lavorative del personale del settore sanità pubblica e privata. Lo sciopero è proclamato dall’associazione sindacale Fisi e prevede l’astensione dal lavoro dalle 8 alle 20. In relazione all’adesione del personale, si potrebbero verificare variazioni nel normale svolgimento dei servizi della Asl Toscana sud est. Restano garantiti i servizi essenziali e di emergenza-urgenza.

Comune di Siena –Fp-Cgil; Fit-Cisl; Uiltrasporti hanno proclamato hanno proclamato uno sciopero generale dei lavoratori del comparto di igiene ambientale per l’intera giornata di mercoledì 30 giugno.L’astensione collettiva dal lavoro comporterà disagi sull’attività di raccolta dei rifiuti e della nettezza urbana, tuttavia saranno garantiti solo i servizi minimi previsti dalla legge n. 146/90 e dall’accordo nazionale di settore del 1° marzo 2001. In particolare non sarà garantito il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti nel centro storico: si chiede pertanto la massima collaborazione da parte dei cittadini interessati evitando di esporre i sacchi nella giornata del 30 giugno e riportandoli all’interno delle proprie abitazioni in caso di mancato ritiro.