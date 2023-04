Scappa dopo un incidente stradale, denunciato dai carabinieri

Individuato e denunciato dai carabinieri il conducente di un veicolo che ha causato l’incidente con un Ape Piaggio guidato da un pensionato ilcinese, rimasto lievemente ferito dopo il sinistro. L’uomo invece di fermarsi e prestare soccorso, hanno spiegato i militari, ha accelerato e si è dato alla fuga. Ma grazie al senso civico di altri automobilisti, che avevano assistito all’incidente fornendo la descrizione del veicolo e all’attività investigativa posta in essere dai carabinieri di Montalcino, è stato appunto trovato e denunciato alla Procura della Repubblica di Siena . L’uomo, oltre alle conseguenze penali derivanti dalla sua condotta, rischia la sospensione della patente fino a 5 anni. Tanti i controlli fatti dagli uomini dell’Arma per i ponti che hanno portato, tra l’altro, alla contestazione di 5 violazioni al codice della strada, tra cui il sequestro di un veicolo trovato sprovvisto di copertura assicurativa ed la multa di altri conducenti trovati non in regola con le previste revisioni veicolari.