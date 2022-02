Santo Spirito, per i detenuti una nuova possibilità: successo per il progetto “Inside”

“Ho deciso di fare questa cosa e più passava il tempo più mi sembrava di aver trovato una nuova passione”, ed ancora “ho trovato una nuova strada ed ho ritrovato me stesso, un traguardo che credevo di non poter mai più raggiungere”.

Dicono questo i detenuti, qualcuno ha la voce spezzata dalle lacrime, della casa circondariale di Santo Spirito. Hanno infatti appena ottenuto le certificazioni per aver superato gli esami del progetto Inside, che è partito nel luglio del 2020, con l’iter burocratico, e si è definitivamente concluso oggi.

I partecipanti al corso hanno ottenuto il riconoscimento di competenza per la manutenzione di impianti termoidraulici e la realizzazione di lavori edili. Ovviamente però c’è molto di più oltre ad un semplice foglio di carta: c’è la possibilità di avere una seconda opportunità dalla vita, stavolta con gli strumenti migliori per reinserirsi nella società dopo il periodo in carcere.

Per l’occasione erano presenti l’istituto Caselli (partner del progetto), gli enti sostenitori del progetto (Comune, Università Auser, Misericordia), il Prap, la ditta Simone Martini di Siena, l’azienda che ha fornito i materiali per il corso con sede a Chiusi e i rappresentanti della Regione. Hanno aperto l’iniziativa i saluti del direttore del carcere Annarita Gentile e di Pierpaolo D’Andria, provveditore per gli istituti penitenziari di Toscana e Umbria. La prima parla di un’obiettivo, quello di dare un’attestato ‘spendibile’ nel mondo del lavoro, “ottenuto grazie al contributo di tutti”, mentre il secondo invece afferma che “Inside” è “un valore aggiunto nei percorsi di formazione dentro alle case circondariali”.

Il corso, dicevamo, si è finanziato, con le risorse del bando POR FSE Toscana 2014-2020 e Toscana Formazione ha presentato il progetto. “Questa è stata un’esperienza pratica, fatta di fatica e sudore”, così Simone Tiezzi, che è stato il responsabile del percorso formativo. “Alcuni ragazzi hanno potuto svolgere alla Simone Martini lo stage formativo, altri invece hanno portato avanti lo stage di 80 ore facendo alcuni lavori dentro a Santo Spirito”. Tra questi lavori c’è anche il rifacimento del teatro del carcere la cui sala è stata messa a nuovo dai corsisti. “Crediamo che le aziende non possano sfuggire alla responsabilità sociale verso il loro territorio e per questo non potevamo non partecipare”, ha detto Claudio Machetti, presente in rappresentanza della Simone Martini.

Il rilascio delle certificazioni è stato infine un vero e proprio regalo per Giuseppina Ballistreri, funzionario giuridico pedagogico, che ha creduto nell’iniziativa fin da subito, vedendone il lieto fine proprio nel suo ultimo giorno di lavoro dentro la casa circondariale di Siena, “ma spero che questa non sia una conclusione – ha precisato -. Come educatrice ho sempre avuto una grossa frustrazione: quella di dover vedere i detenuti senza possibilità di trovare un lavoro una volta usciti da luoghi come questo. Stavolta però, seppur per poche persone, c’è davvero la possibilità di creare qualcosa”.

Katiuscia Vaselli

Marco Crimi