Santa Maria della Scala, Di Bello: “Opera Laboratori c’è, anche per il futuro”

“Il nostro segnale lo abbiamo mandato: se si vuole Opera Laboratori questa c’è, anche per collaborare in futuro“. Risponde dopo qualche ora Stefano Di Bello, responsabile di Opera Laboratori su Siena, a Luigi de Mossi, sindaco della città. Quest’ultimo, durante il suo punto stampa odierno sull’emergenza covid, aveva detto che “con Opera Laboratori la collaborazione è massima, Con Opera abbiamo un contratto in essere e intendiamo rispettarlo fino alla sua scadenza” . Di Bello ha ascoltato quanto detto dal sindaco, e poi ha ribadito un concetto. “La collaborazione con l’amministrazione vuole essere massima, vogliamo rimanere nella nostra città e siamo pronti a restare nel Complesso Monumentale – dice Di Bello-. Fino all’ultimo giorno promettiamo che lavoreremo al massimo di quanto ci è consentito”.