Sansedoni, completata la ristrutturazione, via libera al nuovo fondo immobiliare

Nuovo passaggio nella ristrutturazione della società immobiliare Sansedoni spa, già partecipata da Banca Mps e dalla Fondazione Mps in qualita’ di ex azionista di maggioranza. Il nuovo azionista di controllo, il gruppo britannico Arrow Global con il suo intervento, attraverso le controllate italiane Europa Investimenti e Sagitta Sgr, ha permesso alla societa’ senese di mantenere la sua continuita’ storica e di preservare i suoi livelli occupazionali. La novità e’ il via operativo al fondo immobiliare Sgt Sansedoni, gestito da Sagitta sgr, un passaggio previsto dal concordato dopo l’ottenimento, a settembre, del decreto di omologa da parte del Tribunale di Siena. Il fondo avrà un apporto di equity di 13 milioni da parte degli azionisti: Arrow Global per 10 milioni e Fondazione Mps per 3 milioni. Risorse che serviranno per riqualificare gli immobili in portafoglio. La ristrutturazione di Sansedoni era iniziata nel 2019 con la richiesta di concordato al Tribunale di Siena. L’operazione ha visto il trasferimento degli immobili della società all’interno di un fondo chiuso gestito da Sagitta Sgr (PropCo), nato dalla scissione della societa’ senese, le cui quote saranno sottoscritte dagli istituti bancari creditori della Sansedoni tramite conversione dei propri crediti ipotecari. La nuova Sansedoni, società per i servizi immobiliari, e’ stata intanto ricapitalizzata per 5 milioni da Europa Investimenti che e’ ne diventato socio al 95 per cento.